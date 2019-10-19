بالأرقام.. "الزراعة" تكشف حجم الصادرات الزراعية العام الحالي

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية، إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى الآن، خلال الفترة من 1 يناير حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 4 ملايين و795 ألف طن، مقابل 4 ملايين و570 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بفارق نصف مليون طن.

وأوضح التقرير- حصل مصراوي على نسخة منه، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و760 ألف طن، لتحتل المركز الأول في حين بلغ إجمالي صادرات مصر من البطاطس 687 ألف طن، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية تلاها في المركز الثالث صادرات البصل المصري بإجمالي 487 ألف طن ليصل إجمالي صادرات مصر من الموالح والبطاطس والبصل إلى 2 مليون و495 ألفا و700 طن بنسبة 52 % من إجمالي الصادرات الزراعية.

واحتلت صادرات مصر من العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 112802 طن عنب، تلتها صادرات الرمان في المركز الخامس بإجمالي كمية بلغت 55997 طنا من الرمان، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي 28 ألفا و980 طنا، تلاها في المركز السابع صادرات المانجو بإجمالي 20 الفا و388 طنا.

ووفقا للتقرير، احتلت الفراولة المركز الثامن في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 الفا و585 طنا، تلاها في المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالي 12 الفا و917 طنا، بينما احتلت الجوافة المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7526 طنا، تلاها في المركز الحادي عشر صادرات الخيار بإجمالي 7093 طنا ثم صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5647 طنا، تلتها صادرات الباذنجان بإجمالي كمية 1994 طنا.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن كافة المحاصيل ارتفعت بمعدلات التصدير، مضيفا: "محاصيل المانجو والبصل شهدت طفرة بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة التي وضعها الحجر الزراعي للحد من عمليات حظر المحاصيل".