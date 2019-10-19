خاص| الكهرباء تعتزم تركيب 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد صلاح:

تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع على مدار الـ3 سنوات المقبلة بواقع ١٠ ملايين عداد سنويًا.

وكشف مصدر بارز بمكتب وزير الكهرباء والطاقة عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتبنى مقترحًا قيد الدراسة، يتضمن تركيب ٣٠ مليون عداد على مدار الـ3 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدراسة أو المقترح يتضمن للمرة الأولى إسناد عمليات توريد وتركيب العدادات للشركات الفائزة بمناقصة توريد العدادات مسبقة الدفع لشركات التوزيع المختلفة.

وأوضح المصدر البارز، في تصريحات لمصراوي، أن المقترح يتضمن تركيب ٢٥ مليون عداد للمشتركين الحاليين، بالإضافة لـ٥ ملايين عداد للمشتركين المرتقب انضمامهم للكهرباء.

ومن المرتقب أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزارة خلال الفترة المقبلة اجتماعا لوضوع النقاط الأساسية للبدء في تنفيذ المقترح ووضع ضوابط مع شركات المصنعه للعدادات للوفاء بالكميات المطلوبة منها مع الاتفاق على تركيب جميع العدادات التي ستقوم بتركيبها كل شركة.

فى سياق آخر، ألغى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته المقررة لكوريا الجنوبية، والتي كان مقررا أن يشارك فيها في فعاليات مؤتمر عالمي للطاقات الجديدة والمتجددة، بسبب ارتباطه بسفر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لروسيا المقرر يوم ٢١ من الشهر الحالي.