  • عاجل:شاهد بالفيديو.. لحظة فتح توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    خاص| الكهرباء تعتزم تركيب 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة

    02:01 م السبت 19 أكتوبر 2019
    خاص| الكهرباء تعتزم تركيب 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع على مدار الـ3 سنوات المقبلة بواقع ١٠ ملايين عداد سنويًا.

    وكشف مصدر بارز بمكتب وزير الكهرباء والطاقة عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتبنى مقترحًا قيد الدراسة، يتضمن تركيب ٣٠ مليون عداد على مدار الـ3 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدراسة أو المقترح يتضمن للمرة الأولى إسناد عمليات توريد وتركيب العدادات للشركات الفائزة بمناقصة توريد العدادات مسبقة الدفع لشركات التوزيع المختلفة.

    وأوضح المصدر البارز، في تصريحات لمصراوي، أن المقترح يتضمن تركيب ٢٥ مليون عداد للمشتركين الحاليين، بالإضافة لـ٥ ملايين عداد للمشتركين المرتقب انضمامهم للكهرباء.

    ومن المرتقب أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزارة خلال الفترة المقبلة اجتماعا لوضوع النقاط الأساسية للبدء في تنفيذ المقترح ووضع ضوابط مع شركات المصنعه للعدادات للوفاء بالكميات المطلوبة منها مع الاتفاق على تركيب جميع العدادات التي ستقوم بتركيبها كل شركة.

    فى سياق آخر، ألغى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته المقررة لكوريا الجنوبية، والتي كان مقررا أن يشارك فيها في فعاليات مؤتمر عالمي للطاقات الجديدة والمتجددة، بسبب ارتباطه بسفر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لروسيا المقرر يوم ٢١ من الشهر الحالي.

    وزارة الكهرباء عداد مسبق الدفع محمد شاكر

    الخبر التالى:

    بالتعاون مع بريمير.. برنامج لتنمية مهارات البحث العلمي بمدينة زويل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان