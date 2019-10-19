"مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "قوافل الخير" في قرى محافظة المنوفية

كتب - ميرا إبراهيم:

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة المنوفية، فعاليات حملة "قوافل الخير"، لتنظيم القافلة الطبية الشاملة لجميع التخصصات، بقرية ساقية أبو شعرة مركز أشمون، للنائب سامر التلاوي، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك يأتي تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.

وبحسب بيان، شملت القافلة الطبية، تخصصات "العظام والباطنة والأطفال والمسالك البولية والجلدية والتحاليل الطبية والسكر، وقامت القافلة بخدمة حوالى 600 حالة مرضية في جميع التخصصات الحاضرة، بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس المدينة.

وأكد النائب سامر التلاوي، أمين الحزب بالمحافظة، على ضرورة توفير الخدمات الطبية للمواطن من خلال حملات الحزب، مشيرًا إلى أن الحملة تقدم توعية للمواطنين والتعريف بأنشطة الحزب وسياساته.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.