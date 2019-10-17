أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الدوري حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

"أمطار وسحب".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

07:41 م الخميس 17 أكتوبر 2019
"أمطار وسحب".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين.

والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 30

شبين الكوم 20 31

طنطا 19 30

دمنهور 18 29

الإسكندرية 18 28

بلطيم 19 26

مطروح 17 25

السلوم 17 25

سيوة 21 32

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 31

العريش 21 28

رفح 22 28

رأس سدر 20 33

نخل 19 29

نويبع 27 29

طابا 25 29

كاترين 15 25

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 33

مرسى علم 27 29

الفيوم 21 33

بني سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 19 35

سوهاج 21 36

قنا 23 36

الأقصر 25 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 27 37

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 26 35

أبو رماد 26 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 26 33

الطقس الأمطار الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية الملاحة البحرية

الخبر التالى:

الأوقاف تؤكد اهتمامها المستمر بتعزيز وترسيخ أسس الحوار الحضاري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان