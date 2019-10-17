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    وزارة الثقافة تنفي نشوب حريق بأكاديمية الفنون

    02:40 ص الخميس 17 أكتوبر 2019
    وزارة الثقافة تنفي نشوب حريق بأكاديمية الفنون

    وزارة الثقافة

    القاهرة - (أ ش أ):

    نفت وزارة الثقافة ما تردد من شائعات لا صحة لها حول وجود حريق بأكاديمية الفنون.

    وأهابت أكاديمية الفنون، نشطاء موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والمواقع الإلكترونية بتوخي الدقة في نقل ونشر الأخبار التي تخص المؤسسات و المواقع العريقة و الحيوية فلا صحة لما تردد من وجود أي حريق بأكاديمية الفنون.

    وأكد في بيان أن كل ما هناك أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق مما أدى لاشتعال كومة من القش و انقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية .. مشيرة إلى أنه تمت الإصلاحات على الفور وعاد التيار الكهربي وتمت إزالة كافة الأثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية و منشآتها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    وزارة الثقافة أكاديمية الفنون حريق الشائعات
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