انخفاض طفيف وأمطار بالجنوب.. الأرصاد تعلن طقس الخميس (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسط انخفاض طفيف لدرجات الحرارة.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية،

وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

شبين الكوم 22 31

طنطا 21 30

دمنهور 22 30

الإسكندرية 22 28

بلطيم 23 27

مطروح 22 26

السلوم 21 27

سيوة 18 32

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 22 31

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 21 29

رأس سدر 22 32

نخل 21 32

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 28

الطور 25 29

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 33

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 21 34

أسيوط 20 35

سوهاج 23 36

قنا 23 36

الأقصر 25 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 28 37

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33