بعد مماطلة الكفيل.. القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة 4 مصريين بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في استرداد تكاليف استخراج الإقامة لأربعة مصريين بقيمة 8000 ريال سعودي لكل منهم بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.

وذكرت وزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة وحل مشكلة 4 مدرسين هم: "أ.ف .ع" ، و"ر .ح .م" ، و"س .ح .أ"، و"م .ع .أ" يعملون لدي أحد المؤسسات التعليمية قاموا بدفع تكاليف استخراج الإقامة لكل منهم بقيمة 8000 ريال سعودي، وذلك حتى نهاية العام الدراسي الماضي لكي يتسنى لهم التمتع بإجازتهم السنوية على وعد من صاحب العمل بدفعها فور عودتهم إلا أن الكفيل ماطل في السداد لمدة تزيد على أكثر من الشهر ونصف الشهر من رجوعهم لممارسة العمل.

وأضافت الوزارة أن المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بجدة عثمان رمضان تواصل مع "ح .س" مدير المدرسة للتعرف على أسباب التأخير في صرف تكاليف الإقامات وفقا لنظام العمل السعودي بتحمل الكفيل كافة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر، وبعد أكثر من أسبوعين من التواصل بمسئولي المدرسة تم استلام المدرسين الأربعة تكاليف الإقامات بقيمة إجمالية تتجاوز 140 ألف جنيه مصري.