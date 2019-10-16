اتهام رجل نمساوي بسجن عائلة في مزرعة هولندية 9 سنوات

امستردام (د ب أ)

قالت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء إنها تشتبه في أن رجلا نمساويا هو الذي سجن عائلة في قبو بمزرعة منعزلة في هولندا.

واتهمت السلطات الرجل، 58 عاما، والذي اعتقل أمس الثلاثاء، بسجن العائلة لمدة تسعة أعوام في المزرعة. ويمثل الرجل أمام قاض غدا الخميس.

ويُعتقد أن الأسرة، المكونة من ستة بالغين- تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما- بالإضافة إلى والدهم، كانت تعيش في المزرعة بالقرب من قرية "روينولد" في إقليم درينته، شرقي البلاد، منذ عام 2010 .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل النمساوي رفض المساعدة القنصلية من بلاده .

وذكرت الشرطة أنها ستواصل استجوابه.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الأسرة كانت تعيش في عزلة، حيث كانت تنتظر "نهاية الزمن".

وتم العثور على الأسرة بعد أن طلب أحد أبنائها، 25 عاما، المساعدة في حانة قريبة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصيب سكان البلدة بصدمة، حيث قالوا للصحفيين إنهم رأوا فقط رجلا في المزرعة ولم يعرفوا أن لديه أسرة..

وتقع المزرعة وراء أشجار وعلى بعد حوالي 200 متر من أطراف البلدة.

وذكرت تقارير أنه كانت هناك حديقة خضروات كبيرة وماعز، مما سمح للأسرة بالحصول على غذاء.