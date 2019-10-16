اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبًا ﺑﺣريًا ﻋﺎﺑرًا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

كتب- أحمد مسعد:

قال العقيد تامر رفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن عناصر اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ نفذت ﺗدرﯾﺑﺎً ﺑﺣرﯾﺎً ﻋﺎﺑراً ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎﻟي ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة اﻟﻔرﻗﺎطﺔ ﻣﺗﻌددة المهام (AUVERGNE) ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ "ﺗﺣﯾﺎ مصر" وإحدى غواصات اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

وأضاف الرفاعي، اليوم الأربعاء، بحسب بيان، أن التدريب يأتي في إطار ﺗﻮﺟﯿهات اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎارﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى التدريب وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ القوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ للدول اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ والصديقة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اﻟﺗدرﯾب اشتمل ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻹﺑﺣﺎر والتي ظهر ﻣن خلالها ﻣدى ﻗدرة اﻟوﺣدات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ أوضاعها بدﻗﺔ وﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟية، كما تم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣرﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐواﺻﺎت وﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن.

وأشار إلى أنﺗﻠك اﻟﺗدرﯾﺑﺎت تهدف إلى إطﺎر دﻋم رﻛﺎﺋز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓي ﺻﻘل اﻟﻣهارات وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎل ودﻋم جهود اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺑﺣرى ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ.​