حدث ليلاً| تفاصيل المكالمة الأولى بين مبارك والسادات.. وإردوغان يرفض وقف العدوان على سوريا

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الراحل أنور السادات أكد الانتصار في حرب أكتوبر عقب إبلاغه بنجاح الضربة الجوية الأولى. فيما رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلبا أمريكيا للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وجااءت الأحداث كالآتي:

"كسبنا يا ولاد".. مبارك يتحدث عن مكالمته الأولى مع السادات بحرب أكتوبر

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الراحل أنور السادات أكد الانتصار في حرب أكتوبر عقب إبلاغه بنجاح الضربة الجوية الأولى.

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محامي "ضحية الشهامة": جميع المتهمين يخضعون لقانون الطفل.. والمحاكمة تبدأ 20 أكتوبر

قال مصطفى الباجس، محامي عائلة محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ"ضحية الشهامة": إن جميع المتهمين في القضية يقعون تحت قانون الطفل الذي يمنع إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المشدد بحق المتهمين.

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خالد عكاشة: مصر لجأت إلى المجتمع الدولي لحل ملف سد النهضة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأمن القومي المصري يستند تاريخيًّا إلى تأمين حصة مصر في المياه بشكل يلبّي احتياجات كل المواطنين.

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بعد وفاة طفلة.. الصحة: لم نرصد إصابات بالالتهاب السحائي في الإسكندرية

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ محافظة الإسكندرية، نافية ما تردد عن إصابة تلميذتين بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

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"تعذيب وموت".. الأمن يفرق أهالي أشعلوا النيران في منزل سيدة بالمنصورة

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على اشتباكات وقعت بقرية "تلبانة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد قيام العشرات من الأهالي باشعال النيران بمنزل سيدة اتهمها الأهالي بالتسبب في قتل شاب يعمل لديها اتهمته بسرقة خاتمها.

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"سياحة الأقصر": اكتشاف "خبيئة العساسيف" ترويج للسياحة بالصعيد

أعرب محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن سعادته بالاكتشاف الأثري بجبانة العساسيف في البر الغربي بالأقصر، موضحا أنه سينعكس بشكل إيجابي وسريع وترويج القطاع السياحي في الصعيد.

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رئيس الوزراء يلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية بواشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، خلال زيارته واشنطن، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC المنشأة حديثًا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC.

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"الرخصة 3 سنوات".. برلماني يكشف أبرز تعديلات قانون البناء الموحد

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات.

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وزيرة الهجرة: مصر لديها نماذج مشرفة من شبابها في الخارج والداخل

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تكليف القيادة السياسية في عام ٢٠١٥ بضرورة التواصل مع المصريين بالخارج كان للاستفادة من خبراتهم.

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المستشار الإعلامي لرئاسة لبنان: عشنا يومًا أسود وحزينًا نتيجة اندلاع الحرائق

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، إن لبنان عاشت اليوم يومًا أسود وحزينًا باندلاع الحرائق في مناطق مختلفة؛ بعضها توقف وبعضها ما زال قائمًا حتى الآن.

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إردوغان: لن أوافق أبدًا على وقف إطلاق النار في شمال سوريا

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلبا أمريكيا للتفاوض حول وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

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واشنطن تتهم مصرف "هال بنك" التركي بانتهاك العقوبات على إيران

وجه ممثلو الادعاء الأمريكي في نيويورك أمس الثلاثاء، اتهامات إلى مصرف "هال بنك" الحكومي التركي بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

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مسؤول أمريكي: لم نلاحظ عمليات فرار واسعة لإرهابي داعش

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لم تلاحظ حتى الآن حدوث عملية فرار "واسعة" لإرهابي تنظيم "داعش" المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد منذ بدأت تركيا عدوانها على شمال شرق سوريا.

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ناسا: عطل بمحطة الفضاء الدولية يغيّر موعد أول رحلة فضائية نسائية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء، تقديم موعد أول رحلة سير في الفضاء بطاقم نسائي كامل هذا الأسبوع، بسبب عطل في نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية.

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