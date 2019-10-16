اليوم.. "دينية النواب" تستقبل وفدًا من كازاخستان لتعزيز التعاون والحوار

كتب- أحمد مسعد:

تستقبل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدًا من دولة كازاخستان لتعزيز سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.

ويضم وفد دولة كازاخستان: "ألطاى أبيبولايف" رئيس مجلس إدارة مركز "نور سلطان نزاربايف" لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، و"أرمان إساغالييف" سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، و"يلامان جولداسوف"، المستشار الثقافي بالسفارة.

يشار إلى أن الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، شارك خلال الفترة الماضية في أكثر من مؤتمر دولى حول تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.