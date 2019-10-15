مدبولي يبحث مع نائب ترامب أزمة سد النهضة وعدوان تركيا على سوريا

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استهل مدبولي اللقاء بالتأكيد على محورية العلاقات المصرية الأمريكية، وأن مصر تنظر للولايات المتحدة كشريك استراتيجي، وتتطلع لاستمرار علاقات الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.

بدوره، أعرب نائب الرئيس الأمريكي عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه حرص على اتمام اللقاء بالرغم من جدول ارتباطاته المزدحم بسبب التوترات الإقليمية نتيجة "الغزو التركي للأراضي السورية"؛ من أجل التأكيد على أهمية ومحورية العلاقات مع مصر، وتقديراً لما يربط زعيمي البلدين من علاقات وطيدة أسهمت في إحداث تطور نوعي في علاقات التعاون بشكل لم تشهد مثيلاً له على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأشار مايك بنس إلى أنه سيزور تركيا هذا الأسبوع، موفداً من الرئيس ترامب؛ لمحاولة إيجاد حل للمشكلة التي تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضي السورية.

وأبدى "بنس" رغبته في التعرف من رئيس الوزراء على وجهة النظر المصرية إزاء هذه التطورات السلبية، لا سيما وأن مصر تعد واحدة من أهم دول المنطقة، وتأخذ الولايات المتحدة تقييماتها للأوضاع بمنتهى الجدية والاهتمام، حسب البيان.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مصر الثابت والراسخ من رفض أي انتهاك للأراضي السورية، وإدانة العدوان التركي بأشد العبارات، والتحذير من العواقب الوخيمة لهذا العدوان على استقرار المنطقة بأكملها، والمطالبة بالوقف الفورى لهذا العدوان، والانسحاب الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية.

من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى التطورات السلبية الأخيرة في ملف سد النهضة، حيث عرض رئيس الوزراء على نائب الرئيس الأمريكي تطورات الموقف على مدار السنوات الماضية، وما أبدته مصر من حسن نية وتعاون وتفهم لاحتياجات التنمية في دول منابع النيل، على مدار تاريخها، مشدداً فى الوقت ذاته على أن مياه النيل تمثل قضية حياة للشعب المصرى.

واختتم "بنس" اللقاء بالإشادة مجدداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، قائلاً: "لا توجد سوى مصر واحدة في العالم"، ونحن نقدر العلاقات معها لأقصى حد، ونتطلع لتعزيز هذه الشراكة في المستقبل.