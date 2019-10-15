خلال المناورة رعد.. وزير الدفاع: اهتموا بالتدريب لتنفيذ أي مهمة مستقبلية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد 31"، مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وطالب بالاهتمام بالتدريب لرفع جاهزية القوات لتنفيذ أي مهمة مستقبلية.

وتستمر المناورة لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بكل الشجاعة والإخلاص.

وبحسب بيان، جرى عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، ثم طورت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهليكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المضادة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة الأعمال التي توكل إليهم، ومقدما لهم التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهده على عبقرية المقاتل المصري وإرادته الصلبة التي لا تعرف المستحيل.

وفى نهاية المرحلة ناقش القائد العام عددًا من القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهـة المتغيـرات المفاجئـة أثنـاء سير أعمال القتال، واستمع لعدد من الأسئلة والإستفسارات لدارسي الكليات والمعاهد العسكرية الحاضرين والتي أجاب عليها مخططي ومنفذي المناورة.

وأشاد القائد العام بحماة بوابة مصر الغربية وجهودهم فى مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الإتجاه التستراتيجى الغربب على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة مستقبلية توكل إليها.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قادره على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافه المهام تحت مختلف الظروف، وأن رجال القوات المسلحة يؤكدون دائمًا التزامهم الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، لتظل القوات المسلحة دائماً حصنًا منيعًا لشعب مصر العظيم ودرعًا قويا للوطن بعطاء وتضحيات رجالها الأمناء على المسئولية المقدسة التي كلفهم بها الشعب.

كما أشاد القائد العام بسرعة تلبية الاحتياطي المستدعى لنداء الوطن ومشاركتهم في المناورة رعد 31، مؤكداً أنهم نبت أصيل من شباب مصر وقدوة في الانضباط والتفاني وخدمة الوطن.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ومجموعة من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.