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    حدث في 8 ساعات| أمطار غزيرة غدا.. ووقف قائد "طائرة محمد رمضان" ومساعده

    06:06 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| أمطار غزيرة غدا.. ووقف قائد "طائرة محمد رمضان" ومساعده

    حدث في 8 ساعات

    كتب- محمد عبدالناصر:

    شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها تعرض بعض المناطق في جنوب البلاد وسيناء والغردقة إلى أمطار غزيرة حتى الأربعاء المقبل، وإعلان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وقف أي أزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية كالآتي:

    محمد رمضان وزارة الإسكان مشروع سكن مصر عاصم الجزار قانون المرور مجلس النواب السيسي الطيران المدني

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