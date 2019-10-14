حدث في 8 ساعات| أمطار غزيرة غدا.. ووقف قائد "طائرة محمد رمضان" ومساعده
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها تعرض بعض المناطق في جنوب البلاد وسيناء والغردقة إلى أمطار غزيرة حتى الأربعاء المقبل، وإعلان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وقف أي أزالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية كالآتي:
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