القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، والتي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة، والتي يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الهدامة والإرهابية ودور شباب المستقبل، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدني من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

وألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي محاضرة بعنوان إنهم يتجسسون عليك للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي، كما اشتملت الندوة على عرض مسرحي من تقديم شباب الأكاديمية، إضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعي، كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة: آية شوقي، إضافة إلى فقرة فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية.

حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.​