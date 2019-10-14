افتتاح المقر الرئيسي للتأمين الصحي بالقاهرة.. ضمن الأخبار المتوقعة اليوم

(مصراوي):

يفتتح اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية.

وفيما يلي عدد من الأخبار المحلية والعالمية، المتوقعة اليوم الاثنين..

- يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة.

- يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خليجية يزور خلالها السعودية والإمارات، يتم خلالها توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

- تعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السادسة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

- تستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي تنظمه وزارة الهجرة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

- تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي.

- يلقي وزير الخارجية سامح شكري، محاضرة عن السياسة الخارجية لمصر في قصر هوفبورج بدعوة من المستشار النمساوي الأسبق فولفانج شوسل رئيس جمعية الأمم المتحدة في النمسا، بحضور كبار الشخصيات الدولية من قيادات الامم المتحدة والأحزاب النمساوية والشخصيات العامة.

- يتوجه رئيسا مجلسي السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، إلى جوبا لحضور الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام.