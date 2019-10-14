"إخلاء مش تهجير".. كيف رد السيسي على عضو "حقوق الإنسان"؟ (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والخاص بالعملية الشاملة في سيناء وما أثير حول إخلاء منازل عدد من المواطنين، وما وصفه بـ"تهجير" الأهالي في مناطق من محافظة شمال سيناء.

وقال السيسي أثناء كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أمس الأحد: "اتكلمت من سنتين أننا لازم نستعيد السيطرة على سيناء خلال 3 أشهر، وأنتم أكيد ملاحظين التحسن الأمني الذي حدث".

ووجّه الرئيس حديثه لسلام: "يا دكتور إحنا مهجرناش حد، كل كلمة وليها معنى، اللي عملناه في سيناء أيه، كان يوجد بيوت ومزارع ملاصقة للخط الحدودي مع قطاع غزة، بجانب آلاف الأنفاق، وبهدف التخلص من هذه الأنفاق، كان لابد أن نخلي هذه المناطق من البيوت والمزارع والمواطنين، طب بلا مقابل، لا بمقابل، دفعنا ثمن الأراضي والبيوت والمزارع، يبقى أنا ما هجرتش حد، الناس مشيت صحيح لكن إحنا ما هجرناش، وفي مليارات ادفعت، إحنا ما هجرناش يا دكتور".

وأكد الرئيس بشكل قاطع: "إحنا ما هجرناش حد إحنا أدينا فلوس للناس، الموضوع أمن قومي لـ100 مليون مصري".

وتابع: "بنبني النهاردة في رفح الجديدة، وكمان المجتمعات البدوية الجديدة اللي أهالي سيناء بيفضلوها".

وتواصل "مصراوي" مع الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أكد أنه لم يكن موفقًا في التعبير عن موقفه أمام الرئيس، قائلًا: "أنا كنت بقصد المصريين اللي سابو بيوتهم طواعيةً نتيجة العمليات الإرهابية".

وأضاق سلام: "كنت عايز أطمن الناس من خلال الرئيس، وأقول لهم اللي عايز يرجع لبيته يرجع، فأصبح هناك سيطرة كاملة على الأراضي بعد القضاء على الإرهابيين".