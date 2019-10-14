"اللي عمله الجيش فضل كبير من ربنا".. ماذا قال السيسي عن القوات المسلحة؟

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أمس الأحد، تفاصيل محاولات الإساءة والتشويه التي تعرض لها الجيش المصري خلال الفترة السابقة.

حملة تشويه

وقال السيسي إن الجيش المصري تعرض لحملة تشويه وإساءة خلال الفترة الماضية، وتحديدًا الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، مضيفًا: "الجيش اللي إحنا بنتكلم عليه كان الهدف كله خلال الشهرين تلاتة اللي فاتوا إزاي نسيئ ليه ونشوه صورته ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته".

ثقة الشعب

وتابع الرئيس: "الشعب المصري لم يفقد ثقته في نفسه لأن الجيش نفسه هو جيش المصريين، لو فقدنا الثقة في أنفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته".

دور الجيش

وأكد السيسي، أن القوات المسلحة لها دور كبير جدًا في الوضع الذي وصلت له مصر الآن متابعًا: "هتقولوا علشان أنت منها، لا والله، اللي الجيش عمله خلال العشر سنوات الماضية فضل كبير من ربنا".

فوق الخيال

شدد الرئيس السيسي خلال إشادته بدور القوات المسلحة في عملية البناء التي حدثت في مصر بقوله: "والله العظيم اللي اتعمل بواسطة الجيش في مصر فوق الخيال ويتكتب في التاريخ إن في جيش قام ببلده مع الحكومة علشان تطلع للأمام".

طلب التبرعات

تحدث الرئيس عن ظروف وملابسات الهزيمة في عام 1967، قائلًا: "المصريين كانوا بيتبرعوا والفنانين كانوا بيعملوا حفلات علشان يجمعوا تبرعات للجيش، علشان نوفر للجيش متطلبات معركة الكرامة وعزتنا وكبريائنا الذي تضرر في 1967".

وأكد الرئيس السيسي، أن القوات المسلحة دخلت في حرب مع الإرهاب منذ 6 سنوات دون أن تطلب أي مساعدة: "بقالنا 6 سنوات في سيناء في حرب مع الإرهاب، هوا ده مش استنزاف لقدراتنا؟ مش اللي بيستشهد أو يصاب ابن مصر؟ لما حد يحاول يشوهه ويسئ ليه أمر لازم ننتبه ليه كويس، لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا الجيش قال لا صوت يعلوا فوق صوت المعركة".

قدرة على مواجهة التحديات

شدد السيسي، على أن الجيش المصري قادر على مجابهة التطورات والمشكلات، من خلال عدم التدخل في شئون الدول بالإضرار، ولا نقوم بأي عمليات سلبية تجاه هذه الدول بل تسعى للحوار والنقاش واستعادة الدول التي حدث لها تحديات مثل سوريا.

ووجّه الرئيس رسالة للشعب المصري: "الحاجة الوحيدة اللي تصر عليها إن أنت متمسش مؤسسات بلدك من أول مؤسسة الرئاسة وغيرها، في دستور وفي قانون إلجأ ليه، إنما حد يشعل الموقف ويخليك تتحرك، لا والله كله يزول إلا مصر، كلنا نزول إلا مصر".

تحمل المسئولية

أوضح الرئيس السيسي تفاصيل مفاوضات القوات المسلحة معه لتولي الرئاسة قبل عام 2013 وموافقة القوات المسلحة على مطالبه: "لما اتفقت معاهم وقالولي تترشح قولت مستعد أترشح، بس أنتم هتشتغلوا زي ما أنا عايز تحت رجلين المصريين، مقصدش تعبير سلبي بالكلمة دي لكن المقصود هتعملوا كل حاجة علشان خاطر مصر".

وتابع السيسي: "الطبيبعي يقولولي خليك معانا في الجيش ونجيب حد تاني يتولى الأمر، لكن لما هما يبقوا مستعدين يقدموا أفضل ما عندهم كان كمان الشرط إن أنتم كمان تقدموا أفضل ما عندها، والله العظيم اللي اتعمل بواسطة الجيش في مصر فوق الخيال ويتكتب في التاريخ إن في جيش قام ببلد مع الحكومة علشان تطلع للأمام، ضيعنا كتير أوي خلال السنين اللي فاتت وكنا متأخرين أوي، بس بسم الله ما شاء الله".

محدش يقدر

حذر الرئيس السيسي من تكرار سيناريو التدخل في سوريا مع مصر: "اللي تدخل في سوريا ممكن يتدخل في مصر، لن يحدث ذلك إلا بضعفنا، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده، والله لن يستطيع أحد، طب حد يفكر كده يقرب من مصر، عمومًا إحنا كويسين".