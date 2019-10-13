"الكهرباء" تطلق خدمة جديدة لشحن العدادات بالمحمول.. تعرف عليها (صور)

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور أحمد عبدالدايم، المُشرف على إدارة خدمات العدادات الذكية مسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إطلاق خدمة جديدة لشحن العدادات بواسطة الهواتف المحمولة.

وقال "عبدالدايم"، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد: "بشرى سارة لعملاء جنوب القاهرة لشحن الكارت من خلال الهاتف المحمول".

وأضاف: "نوضح لحضراتكم أنه تمت إضافة تفعيل خدمة شحن الهاتف لنوعية التليفونات iPhone، وده كان تحدي كبير لتشغيل التطبيق على iPhone، وده بسبب منظومة تشغيل الـIOS، المُعقدة لحد ما الحمد لله تم التفعيل بنجاح".

واستطرد: "التفعيل تم على الموديلات الآتية

iPhone 7 - iPhone 7 Plus - iPhone 8 - iPhone 8 Plus - iPhone X - iPhone XS iPhone XS Max - iPhone XR - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max"، لافتًا إلى: تتعهد الشركة دائما بتلبية رغبات عملائها الكرام.