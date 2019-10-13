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حدث في 8 ساعات| السيسي يكرم أبطال أكتوبر.. وبيع 741 شقة بـ"جنة" أول ساعتين

06:39 م الأحد 13 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يكرم أبطال أكتوبر.. وبيع 741 شقة بـ"جنة" أول ساعتين

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمركز المنارة، بالإضافة إلى إعلان عن فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق جنة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية كالآتي:

الرئيس السيسي الندوة التثقيفية القوات المسلحة المشير طنطاوي وزارة الصحة القوى العاملة مايا مرسي الأرصاد

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