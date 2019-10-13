حدث في 8 ساعات| السيسي يكرم أبطال أكتوبر.. وبيع 741 شقة بـ"جنة" أول ساعتين
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمركز المنارة، بالإضافة إلى إعلان عن فتح باب الحجز الإلكتروني لشقق جنة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية كالآتي:
الأخبار المتعلقة
-
الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة
-
"ربنا يجازيه عنا".. كيف تحدث السيسي عن المشير طنطاوي في 7 مشاهد؟ -
-
السيسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضاته مع القوات المسلحة لتولي الرئاسة
-
السيسي: "وأنا في نيويورك متعملش عمل إرهابي لمدة أسبوعين.. عشان كان
-
السيسي عن وصف ما يحدث في سيناء بـ"التهجير": "معملناش كده فيه مليارات
-
السيسي: "مهتم بمصر من 40 سنة.. وعايز الحوار دايما ثري"
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
330
-
246
-
201
-
182
-
149
-
121
-
121
-
115
-
111
-
106