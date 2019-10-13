وزير الآثار: المتحف المصري الكبير يحق له تأسيس شركات مساهمة

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مشروع قانون المتحف الكبير يمنح هيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف وهو المشروع الذى وافقت عليه اللجنه.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير أن هدف ذلك في القانون هو تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق.

وأضاف الوزير: "من حقه يعمل شركات، مش عاوز أقول للحكومة كل شوية تعالي سلفيني، مش عاوز وضع المتحف يبقي زي المتاحف الموجودة دلوقتى علشان نغير لمبة نقعد 3 شهور".

وأوضح أن وزارة الآثار يتبعها نحو 50 متحفا، وأن الحكومة قررت يكون للمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة هيئتين، لما لهما من طبيعة خاصة، كونهما مجمعان ثقافيان يضمان متحفين.