السيسي: نسعى للتنمية وربنا بيساعد الصالح

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يطمئن بشكل كبير نحو المخاطر التي تحيط بمصر، مؤكدًا: "أنا مطمن أوي، حد يقولي ليه؟ طيب أنتم بتصدقوا إن في حد يقدر يخدع ربنا، طيب يا ترى ربنا بيساعد المفسد ولا الصالح، هوا مطلع على مصر وأهلها إنهم يسعون في الصلاح والتنمية والبناء والتعمير".

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "المكان اللي تجلى عليه الحق سبحانه وتعالى مفيش غير مصر، ده شرف، الموضوع مش علشان أنا هنا، لكن علشان هوا هنا محدش يقدر".

وتابع الرئيس السيسي: "ده يقين وبعدين ليس كل ما يعرف يُقال، إحنا مطمنين بوعيكم، كانت محاولة كبيرة للإساءة لجيش بلدكم ولكنها لم تنجح".