"انخفاض الحرارة وأمطار".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة "الأحد – الاثنين - الثلاثاء".

وقالت الهيئة، إنه يسود الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد.

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 22

الوجه البحري والقاهرة 34 22

جنوب سيناء والغردقة 35 26

شمال الصعيد 36 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29

طقس الإثنين:

توقعت الهيئة، أن يسود طقس معتدلاً على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 22

الوجه البحري والقاهرة 33 22

جنوب سيناء والغردقة 34 26

شمال الصعيد 35 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 28

طقس الثلاثاء:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، صاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من سيناء وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 22

الوجه البحري والقاهرة 34 22

جنوب سيناء والغردقة 36 26

شمال الصعيد 34 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 28