مياه كريستالية وساكنة.. السياحة تروج لـ"وادي الريان ومرسى علم"

كتب ـ يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لمدينة مرسى علم السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وبحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

وقالت الهيئة في تغريده على صفحتها بموقع "تويتر" اليوم السبت: "المياه الساكنة في بحيرة وادي الريان هي واحدة من أفضل مناطق الجذب في مصر للمشاهدة والحفاظ على راحة البال".

وأضافت الهيئة: "مزيج الأزرق والأخضر دائما ما يؤدي إلى منظر مبهج. في قلعان، مرسى علم، يمكنك أن ترى شجرة المنغروف الجميلة داخل المياه الكريستالية الصافية".

واعتمدت هيئة تنشيط السياحة، خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة، إلى استغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الأمثل، حيث تعاقدت الدكتورة رانيا المشاط، مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

وتعاقدت وزيرة السياحة مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وستتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.