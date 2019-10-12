القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات "المحاربين القدماء" بمناسبة احتفالات أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

افتتح مدير جمعية "المحاربين القدماء وضحايا الحرب" فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بمقر "جمعية الوفاء والأمل" بمدينة نصر، ويأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية "المحاربين القدماء" من أعمال الخزف، والنحت، والحفر على النحاس، والرسم على الزجاج، والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلي منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية، والأطراف الصناعية ، والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

يشار إلى أن الجمعية تحرص على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية ، والمشاركة في تسويقها، ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم، فضلاً عن الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضائها، ومن خلال فروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء الجمعية من قدامي المحاربين ومصابي العمليات الحربية.