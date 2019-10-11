الزراعة ترد على مزاعم تلف المحاصيل بسبب حشرة "الحشد الخريفية"

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية"، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدي الـ 0,027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.

وأوضحت الوزارة، أنها تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية من خلال تدعيم المصايد في الحقول، لافتةً إلى أنه في حالة ظهور أي حالة يتم على الفور محاصرة الحقل بالكامل، والحقول المجاورة له، ويتم رش هذه الحشرة بالمبيدات الحيوية الآمنة للقضاء عليها، ومنع انتشارها في باقي الحقول.

وأشارت إلى أنه تم تكليف "معهد بحوث النباتات" بعمل مسح استكشافي لجميع المحاصيل على مستوى الجمهورية لمحاصرة الحشرة والقضاء عليها، كما تم التنسيق مع شركات السكر وكافة الجهات المُنتجة لطفيل "الترايكوجراما" ، والذي يعتبر المقاوم الطبيعي للحشرة ليتم نشره لمواجهة أي احتمالية لظهور الإصابة، كما أنه تم عمل برامج تدريب وتوعية للعاملين في مكافحة الآفات، وكذلك المزارعين خصوصاً في المناطق الجنوبية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة المزارعين بعدم القلق والالتزام بكافة توصيات الوزارة لمواجهة هذه الآفة.

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