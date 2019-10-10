"الأورمان" تنتهي من إعادة إعمار قريتين بسوهاج بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

القاهرة- أ ش أ:

قال مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان؛ إن الجمعية انتهت بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) من إعادة إعمار وتطوير قريتين من القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج.

وأضاف شعبان - في بيان اليوم الخميس- أن التعاون بين الأورمان وصندوق (تحيا مصر) في مجال إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا في سوهاج أثمر عن إعادة إعمار 60 منزلًا متهالكًا في قرية (الواقات) مركز طما وقرية (الحرجة قبلي) مركز البلينا، وذلك ضمن 24 قرية كمرحلة أولى.

وأوضح أنه تم تطوير هذه القرى في إطار بروتوكول التعاون الثالث الذي يشمل رفع كفاءة 2885 منزلًا موزعًا على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

من جهته.. قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح: "إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة".

وأضاف عبد الفتاح: "أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف"، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل والسيدات المعيلات.