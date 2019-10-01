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    مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لوكلاء شركات السياحة في بكين

    11:33 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    مصر للطيران تنظم رحلة تعريفية لوكلاء شركات السياحة في بكين

    مصر للطيران

    القاهرة - أ ش أ:

    نظمت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلة تعريفية لكبرى وكلاء شركات السياحة في العاصمة الصينية بكين لزيارة معالم القاهرة والأقصر بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة من الصين والشرق الأقصى.

    يأتي ذلك في إطار اهتمام "مصر للطيران" بتوسعة شبكة خطوطها المباشرة خاصة إلى مطارات مصر السياحية.

    وأعرب الوفد الصيني عن سعادته بتواجده في مصر وزيارة معالمها السياحية.

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