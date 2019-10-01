"التنمية المحلية" تكلف المحافظين بالاستعداد لتجنب مخاطر السيول

القاهرة - أ ش أ:

شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظين بمختلف المحافظات الحدودية التي تتعرض للسيول بشكل دوري باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتجنب المخاطر التي تتسبب فيها الأمطار والسيول، وذلك بتجهيز المعدات المطلوبة ومراجعة مخرات السيول.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة استعدت مبكرا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للأمطار والسيول، وذلك بتجهيز المعدات المطلوبة ومراجعة مخرات السيول.

ولفت إلى أن غرفة العمليات التابعة لوزارة التنمية المحلية تتواصل بشكل مباشر مع كل الجهات المعنية، لتوفير كل السبل لمواجهة أي سيول أو أمطار، حتى لا تتسبب في أي أزمات بالمحافظات، خاصة المحافظات الحدودية التي تتعرض للسيول بشكل دوري.