"رياضة وصحة وطيران".. كيف تستعد الحكومة لتنظيم "أمم أفريقيا"؟

كتب- إسلام ضيف:

على وجه السرعة، رفعت الوزارات والجهات الحكومية استعداداتها بعد ساعات من إعلان فوز مصر -أمس الثلاثاء- بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بعد سحبها من الكاميرون الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأعقب فوز مصر بحق تنظيم البطولة الأهم إفريقيًا، تأكيدات حكومية باستعداد مصر وجاهزيتها، تزامنًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من استعدادات تنظيم البطولة كافة، واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة الإفريقية.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي استعداد عدد من الجهات الحكومية لتنظيم البطولة:

توجيهات حكومية

وجه رئيس مجلس الوزراء، مسئولي الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة استعدادات تنظيم البطولة، واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة الإفريقية، في إطار مساعي الدولة والقيادة السياسية لتعميق أطر التعاون بين مصر وكافة دول القارة، خاصة أن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعطي زخماً جديداً لفعاليات التعاون والتقارب مع دول القارة.

كما وجه "مدبولي" بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهى صورها أمام العالم.​

وأعرب "مدبولي" عن سعادته بثقة المحافل الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذين منحوا أصواتهم لمصر، في قدرة الدولة على استضافة هذه البطولة، وتنظيمها لكافة فعالياتها ومبارياتها بكل كفاءة واقتدار.

تسهيلات من "الطيران"

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن الوزارة والشركات التابعة لها ستقدم كافة التسهيلات لاستقبال الوفود والمشجعين المشاركين في البطولة، مؤكدًا تسخير الوزارة لإمكانياتها البشرية واللوجستية بجميع المطارات المصرية من أجل خروج هذا الحدث بصورة مشرفة أمام العالم.

"ملاعب جاهزة"

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن "6 أشهر في مُعجم التنظيم وقت قليل"، قبل أن يؤكد أن "الحكومة مع اتحاد الكرة قادران على تحقيق إنجاز كبير".

وأوضح صبحي في مقابلة مع "بي بي سي" أن مصر لديها ملاعب جاهزة لاستضافة البطولة، قائلًا: "القاهرة بمفردها بها 6 ملاعب للمباريات وليس للتدريب، تترواح سعتها من 35 إلى 76 ألف متفرج، والإسكندرية لديها ملاعب تترواح سعتها بين 30 إلى 90 ألف متفرج، كذلك لدينا ملاعب أخرى في الاسماعيلية وبورسعيد وبني سويف وأسوان".

وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر للبطولة، هي "أمرًا تنظيميًا وليس أمنيًا"، كاشفًا عن وجود "تصوّر كامل" وضعه للبطولة يتضمن كيفية دخول الجماهير للملاعب.

بث المباريات

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري سينقل مباريات البطولة على قنواته، موجهًا القطاعات المعنية بالهيئة بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتوفير كل الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة؛ لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية، متمنياً التوفيق للمنتخب المصري الوطني.

التأمين الطبي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارتها تنسق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي ستستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في "كأس الأمم"، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبياً بشكل كامل.

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة، لوضع خطة تأمين طبي لفعاليات البطولة بمختلف جوانبها؛ لتقدم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.

تفاصيل اللجنة المُشكلّة أوضحها الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قائلًا إن "اللجنة"، تضم ممثلين عن هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومديري مديريات الشئون الصحية في المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات "كأس الأمم الإفريقية".

وذكر "مجاهد"، أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على أن يتم انعقاد غرف عمليات فرعية بمدريات الشئون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

وتابع مجاهد، أن "خطة التأمين"، ستتضمن إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات الإفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة بالبطولة.

وقال إن وزيرة الصحة وّجهت، قطاع الطب الوقائي ممثل فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي ستستضيف المشاركين بالبطولة، بهدف الاطمئنان على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم، ضمن خطة الوزارة الدورية في هذا الشأن.

ونوه "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة، وجهت أيضا الحجر الصحي في مختلف المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة إنعقاد البطولة، كما ستنتشر سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين بـ"البطولة".

وتابع أنه سيتم تحديد مستشفيات إخلاء ضمن "خطة التأمين الطبي"، لنقل أية حالات طارئ أو مرضية من "ضيوف مصر" خلال البطولة إليها، مع رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد من توافر كافة احتياجاتها.

مواد ترويجية

أما الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قالت في بيان لها اليوم، إن وزارتها ستبدأ في التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية كافة؛ للمساهمة في إخراج هذا الحدث الرياضي المهم بصورة تُبرَز من خلالها معالم مصر السياحية، وتترك انطباعاً إيجابياً لدى كافة المشاركين والمشجعين والمتابعين لها حول العالم، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في جذب المزيد من السياحة الوافدة الى مصر.

وأوضحت المشاط أن وزارة السياحة ستَعُد موادًا ترويجية عن مصر تمهيدًا لبثها قبل وأثناء البطولة، كذلك ستستخدم الوزارة الملاعب التي ستقام بها المباريات كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصرP2P" People 2 People"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination.