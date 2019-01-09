شركات السياحة تتفق مع "الداخلية" على حلول للتغيرات المفاجئة للرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

بحث حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اليوم، مع اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية، مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الإخطارات الخاصة بالبرامج السياحية التي تنظمها الشركات لعملائها وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات المفاجئة التي تطرأ على أي عنصر من عناصر البرنامج.

وذكرت الغرفة في بيان لها عقب اجتماع عقد بين مسؤولي الغرفة ووزارة الداخلية، أن مساعد وزير الداخلية أبدى تفهمًا كبيرًا وأفاد بأن شرطة السياحة والآثار تتعامل بمرونة كاملة في هذه الحالات طالما أنها سبب خارج عن إرادة الشركة.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث الأسس التي تيسر عمل الشركات وفي ذات الوقت تحافظ على عنصر الأمن للسائحين، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على الإخطار الفوري عن أي تغيير في العناصر الآتية من البرنامج الخاص بالمجموعات السياحية "عدد السائحين – رقم الحافلة – اسم السائق – اسم المندوب" في أي مكان تتواجد فية شرطة السياحة والآثار سواء كان فندقًا مرخصًا سياحيا أول عائمة مرخصة.

وأشار إلى أن خط السير البرنامج المخطر به مسبقا يمكن تعديله والإخطار بهذا التعديل قبل التحرك بـ 24 ساعة بمقر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالفسطاط.

وأكد أنه يسمح للسائح "الفردي" بالتحرك بسيارة مرخصة سياحيا من الفندق بموجب إخطار من شركة السياحة لضابط شرطة السياحة والآثار المتواجد بالفندق وهو سيتولى إخطار جهات التأمين.

كما تطرق الاجتماع، إلى مشكلة تحرير محاضر للشركات السياحية لعدم حمل سائقيها لكارنية الغرفة، حيث أوضح الشاعر، بأن عدد السائقين المسجلين بالوزارة أقل من العدد الفعلي للسائقين في القطاع السياحي نتيجة كثرة المعوقات والإجراءات المطلوبة لتسجيلهم بالوزارة.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة السياحة على حل تلك المشاكل وتبسيط الإجراءات وتسهيلها فى اطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى التحول التكنولوجي أو الرقمي في كافة الخدمات.

ووجه الشاعر، الشكر إلى اللواء محمد الغول مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والاثار واللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة ولجميع قيادات شرطة السياحة والآثار على تعاونهم وجهودهم المخلصة فى توفير الأمن والأمان للسائحين.

شارك في الاجتماع من جانب وزارة الداخلية كل من اللواء ناجح زكي مدير مباحث شركات السياحة والعميد محمد عطية والعقيد طارق الشربيني والعقيد وليد فودة، كما شارك من جانب غرفة شركات السياحة كلا من: باسل السيسي، ويسري السعودي، وإيهاب شكري، وأسامة عمارة.