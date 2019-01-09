برلماني: مصر راهنت على استضافة "أمم أفريقيا" ونجحت

كتب- محمد نصار:

قال محمد حلمي، عضو مجلس النواب، إن الموافقة الجماعية من الاتحادات الأفريقية لاستضافة مصر لبطولة 2019، يعد تتويجًا لعودة مصر بقوة لانتمائها الأفريقي وعودتها للريادة.

وأضاف حلمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الاستضافة تأتي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وهو ما راهنت عليه مصر ونجحت في تحقيقه.

وأوضح أن مصر تفتح أبوابها لكل أشقائها الأفارقة، داعيًا لضرورة الاستغلال الأمثل من قبل المؤسسات المصرية لتلك البطولة لإظهار جوانب عدة للعالم عن حضارتنا وقيمة مصر وسط الأمم: تنظيم البطولة على أرض مصر سيخرج بشكل يبهر العالم بمصر وقدرتها على استضافة بطولات بهذا الحجم.