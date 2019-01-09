عرفات يترأس اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد ضوابط تنظيم خدمات النقل البري

كتب- أحمد نجيب:

ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء والمكلفة بإعداد إشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلين من وزارات "النقل، الداخلية، الاستثمار، المالية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، والجهات المعنية.

وصرح وزير النقل، بأن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات أخذًا في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن سلامة الركاب و آلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكافة الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات على الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أضاف عرفات، أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والظوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرا إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون في منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون بالإضافة إلى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.