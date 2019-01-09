"محلية النواب" تبدأ مناقشة إشكاليات البحيرة بحضور المحافظ

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة 23 طلب إحاطة بحضور محافظ البحيرة، هشام آمنة، تتعلق بمشكلات المحافظة المختلفة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد الدامي، بشأن إنشاء كوبري على ترعة النوبارية أمام نزلة مؤسسة البستان بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، للربط بين الطريق الصحراوي والطريق الزراعي، وبشأن فحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات بالبحيرة، وطلبى إحاطة مقدمين من النائب محمد سعد تمراز، بشأن عدم استكمال كوبري كفر الدوار بمدخل مدينة كفر الدوار أمام قرية بردلة والموصل إلى السعرانية، وبشأن ضيق مداخل قرية البسلقون وتوابعها وقرى بردلة وتوابعها وصولا إلى قرى سيدي غازي، على طريق مصر اسكندرية الزراعي.

كما تناقش طلب إحاطة بشأن تدهور حالة الطرق الرابطة بين مدن وقرى محافظة البحيرة، مما يتسبب في حوادث مختلفة يوميا، وطلب إحاطة بشأن عدم توجيه أي منح أو اعتمادات مالية للصندوق الاجتماعي لرصف بعض الطرق الملحة بمركز دمنهور – محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن الموافقة على رصف طرق(المحمودية- دمنهور، المحمودية-الرحمانية، سندارينا، المروحة)، وطلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الدعم المالي للوحدة المحلية لمدينة إدكو لإعادة رصف العديد من الشوارع الداخلية الرابطة بين المناطق المكونة لمدينة إدكو – محافظة البحيرة.

كما يتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة بشأن إنشاء وحدات محلية بقرى الجعار بوادي النطرون، وأبو العطا والشجاعة وآدم بأبو المطامير – محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية البسلقون، وأخرى بقرية زهرة، وطلب إحاطة بشأن تضرر أهالي قريتي منشية عامر ومنشية ناصر بمركز ومدينة بدر من ارتفاع أسعار تقنين المساكن المقيمين بها منذ عام 1954، وطلبى إحاطة بشأن ما تعانيه مدينة إدكو بمحافظة البحيرة من شروط قيود الارتفاع في ظل عدم إمكانية التوسع في المدينة إلا بشكل رأسي لانعدام وجود ظهير صحراوي لتلك المدينة، وبشأن اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروع متكامل للنهوض بالبنية الأساسية بمدينةإدكو – محافظة البحيرة.

كما تناقش طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مجمع الخدمات الإدارية بمركز أبو حمص، وطلب إحاطة بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لتجميل كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة، وإنشاء بوابات لمدخل المدينة وعمل حواجز على ضفاف ترعة المحمودية، وطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ عمل أسوار بجانبي طريق ترعة المحمودية – محافظة البحيرة.