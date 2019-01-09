طلب إحاطة بشأن إهمال الأجهزة الطبية في مستشفى جامعة المنصورة

كتب- أحمد علي:

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور لتوجيهه إلى الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بشأن إهمال الهندسة الطبية الإكلينيكية بالمستشفيات وقواعد الأمن و السلامة لهذه الأجهزة .

وقالت النائبة شيرين فراج، في طلبها: "إننا الآن في ظاهرة خطيرة، وأصبحت الأجهزة الطبية في المستشفيات مهملة تمامًا، في ضوء ما حدث من انفجار بإحدى غلايات التعقيم بقسم التعقيم بالدور الأرضي، بالمبنى الرئيسي للعمليات بمستشفى الجامعة الرئيسي، بجامعة المنصورة ، الأمر الذي أدى إلى تلفيات بالسقف المعلق والحوائط وأجهزة التعقيم، وإصابة 5 أفراد من عمال وفنيي التعقيم.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بوضع حد للأهمال الذي يحدث بشأن الأجهزة الطبية الإكلينيكية بالمستشفيات وقواعد الأمن و السلامة لهذه الأجهزة حفاظًا على صحة المواطنين.