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    وزير الطيران: تسهيلات لنقل الجماهير والمنتخبات المشاركة ببطولة الأمم الإفريقية

    09:02 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    وزير الطيران: تسهيلات لنقل الجماهير والمنتخبات المشاركة ببطولة الأمم الإفريقية

    الفريق يونس المصري

    كتب - طه عبيد:

    أعرب الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن سعادته بفوز مصر باستضافة كأس الأمم الإفريقية في يونيو 2019، مقدمًا التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجموع الشعب المصري، لاستضافة مصر هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي جاء تأكيدًا لدور مصر الريادي في القارة الإفريقية.

    وأضاف المصري، في تصريحات له، اليوم، أن وزارة الطيران وشركاتها التابعة ستقدم كافة التسهيلات لاستقبال الوفود والمشجعين المشاركين في هذه البطولة، كما تسخر الوزارة إمكانياتها البشرية واللوجستية بجميع المطارات المصرية من أجل خروج هذا الحدث بصورة مشرفة أمام العالم.

    يونس المصري الطيران المدني بطولة الأمم الإفريقية وزارة الشباب والرياضة

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