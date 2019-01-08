وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير ألبانيا بالقاهرة

كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير إدوارد سولو سفير ألبانيا بالقاهرة، لتعزيز التعاون المشترك وبحث التنسيق بين الجاليات .

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الألباني وتبادلت معه التهنئة بمناسبة العام الجديد وأعياد الميلاد.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، الأجواء الاحتفالية التي صاحبت افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارهما من أهم الصروح الدينية الكبرى في الشرق الأوسط، مشددة على أن افتتاحهما جنبًا إلى جنب هو رسالة حب وتلاحم وترابط تقدمها مصر إلى العالم أجمع.

وبدوره، أعرب السفير الألباني، عن سعادته البالغة بلقائه مع الوزيرة، مضيفًا أنها تعمل بطاقة وحماسة تشجع على التعاون لصالح الشعوب والاستفادة من القواسم المشتركة بينهما.

ولفت سولو، إلى أن علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين المصري والألباني والتي ترجع إلى عصور قديمة، مضيفا: "إن الشعب الألباني يعتبر مصر بلده الثاني".

وأكد أن هناك سمات مشتركة تجمع الشعبين أبرزها الدين والعادات والتقاليد والقيم التراثية الأصيلة.

وأبدى السفير الألباني رغبته في تحقيق مزيد من التعاون مع وزارة الهجرة، مؤكدًا على فخره بهذا التعاون في ضوء أن المجتمع المصري نموذج أمثل في التجانس والتسامح والتعايش بين كافة أطيافه.

وفي ختام اللقاء، أعربت أيضًا السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع السفير الألباني متنمية له دوام النجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية في مصر، وقضاء وقت رائع في بلد الأمن والأمان.​