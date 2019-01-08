"الهجرة" تطلق أول مجلة إلكترونية للمصريين بالخارج

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق أول عدد من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك".

ورحبت وزيرة الهجرة، بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتا للجاليات المصرية المغتربة.

وأضافت الوزيرة، أن إطلاق المجلة يهدف إلى الوصول لكل فئات المصريين بالخارج، بكل الوسائل المتاحة مقروءة ومرئية وغيرها، وستصدر شهريا في نسخة إلكترونية بصفة دورية لحين إصدارها مطبوعة في مرحلة لاحقة.

ومن جانبها، أوضحت مها سالم، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي عمل على الاستفادة من كل وسائل التواصل عبر العديد من المنصات الإعلامية التي تتواجد عليها الوزارة، مضيفة أن المجلة تمثل نتاجًا جديدًا لما يقوم به المركز الإعلامي إخراجًا ومحتوى.

وتابعت المستشار الإعلامي، أن المجلة تضم الكثير من الأخبار الحصرية عن الوزارة، ونصائح للمصريين الراغبين في السفر، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن من إنجازات الدولة وأبواب أخرى للفنون والثقافة المصرية الأصيلة، إضافة إلى باب عن الخبراء المصريين بالخارج وباب "صوتك مسموع" الذي يتلقى أسئلة واستفسارات المواطنين بالخارج.