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أسقف نيويورك: افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية رسالة على "ادعاءات التمييز بمصر"

01:37 م الإثنين 07 يناير 2019
أسقف نيويورك: افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية رسالة على "ادعاءات التمييز بمصر"

الأنبا دايفيد أسقف إيبارشية نيويورك

كتب- إسلام ضيف:

قال الأنبا دايفيد أسقف إيبارشية نيويورك للأقباط الأرثوذكس إن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية أمس الأحد، "أفضل رسالة للعالم، وتحديدًا الولايات المتحدة، على ما يثار بشأن وجود تمييز في مصر.

وأضاف أسقف إيبارشية نيويورك للأقباط الأرثوذكس، خلال كلمة له أثناء استقبال البابا تواضروس الثاني للمهنئين بعيد الميلاد: "رغم الأحداث الفردية التي تحدث، نحن كلنا يدًا واحدة ضد التحديات والإرهاب".

وأبرز الأنبا دايفيد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، والتي أشاد فيها ببناء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن أمس الأحد كان يومًا تاريخيًا في مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأحد، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

وافتتح الرئيس كذلك مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

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