وزير الأوقاف عن افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية: يوم تاريخي لمصر

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اليوم الأحد يوم تاريخي عظيم لمصر في إعلاء وترسيخ قيم التسامح الديني ورفع علم ولواء الدولة الوطنية ومبدأ المواطنة المتكافئة عاليا.

وأضاف جمعة في بيان له، عقب مشاركته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أن "استهلال عام ٢٠١٩ بهذا الحدث جدير بأن يجعل منه عاما للتسامح الديني وفهم صحيح الدين".

وأشار إلى أن "وزارة الأوقاف بصدد إصدار كتاب حماية دور العبادة خلال شهر فبراير من هذا العام ٢٠١٩، سائلا الله أن يجعله عام أمن وأمان ورخاء واستقرار لمصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والبابا تواضروس الثاني، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتعد الكاتدرائية الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، و30% من مساحة الأرض مبانٍ.

كما افتتح الرئيس السيسي مساء اليوم، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلٍ، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.