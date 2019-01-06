"بالأجراس والورود".. كيف استقبلت كاتدرائية "ميلاد المسيح" الرئيس؟ -فيديو

كتب-إسلام ضيف:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعقب رفع الستار عن لوحة الافتتاح، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية، وصافح عشرات المصلين بالكاتدرائية.

وفور دخول الرئيس السيسي الكاتدرائية استقبله المُصلون بالهتافات والورود والتصفيق، "بنحبك ياريس".

ودقت الكاتدرائية أجراسها طيلة ما يزيد عن عشر دقائق كاملة، احتفالًا بافتتاحها، لتصبح الكاتدرائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

أعقب ذلك شرح مُفصل من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للكاتدرائية، واستغراق الهيئة ٢٣ شهرًا لإنهاء الكاتدرائية، كما استعرض مميزاتها والتي من أبرزها اتساعها ل٩ آلاف مُصلي.

وصعد السيسي رفقة البابا تواضروس الثاني إلى هيكل الكنيسة، ليُلقي كلمة يُهنيء فيها الأقباط بعيد الميلاد، كما اعتاد كتقليد سنوي منذ عام ٢٠١٥.

وأنهى الرئيس السيسي كلمته التي لم تستغرق ٢٠ دقيقة، والتي وجه خلالها التحية والتقدير لأرواح شُهداء مصر من الجيش والشرطة والمدنيين، وأكد على ضرورة مواجهة الفتن الطائفية لأنها لن تنتهي حد وصفه.