​السيسي وأبومازن يفتتحان مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية (فيديو وصور)

كتب- محمد نصار ومحمد جمعة:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيسان وقيادات الدولة والشخصيات العامة، صلاة العشاء بالمسجد الذي يُعد أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم، حيث يتسع لـ17 ألف مصلٍ.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.