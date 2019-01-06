لأول مرة.. رفع أذان العشاء من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار ومحمد جمعة:

رفع الشيخ مصطفى عاطف، أذان صلاة العشاء من داخل مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل دقائق من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

ويفتتح السيسي، مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد من أكبر المساجد في الشرق الأوسط والعالم بما يتسع لـ17 ألف مصلي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وعدد من الشخصيات العامة.

كما سيفتتح الرئيس السيسي، كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول، وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.