  • عاجل:رسميًا.. حسين الشحات في الأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بـ"أسماء الله الحُسنى".. هشام عباس يُحيي احتفالية العاصمة الإدارية (فيديو)

    05:46 م الأحد 06 يناير 2019
    بـ"أسماء الله الحُسنى".. هشام عباس يُحيي احتفالية العاصمة الإدارية (فيديو)

    هشام عباس

    كتبت- منال الجيوشي ومحمد جمعة:

    أحيا الفنان هشام عباس، حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

    وقدم "عباس" في بداية الحفل أسماء الله الحسنى، بحضور عدد من رجال الدولة.

    ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكاتدرائية، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

    وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.​

    هشام عباس كاتدرائية ميلاد المسيح مسجد الفتاح العليم العاصمة الإدارية الجديدة

    الخبر التالى:

    بابا الفاتيكان في كلمته للشعب المصري: "ليحل السلام والبركة على هذه الأرض"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان