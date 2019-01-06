بـ"أسماء الله الحُسنى".. هشام عباس يُحيي احتفالية العاصمة الإدارية (فيديو)

كتبت- منال الجيوشي ومحمد جمعة:

أحيا الفنان هشام عباس، حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم "عباس" في بداية الحفل أسماء الله الحسنى، بحضور عدد من رجال الدولة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكاتدرائية، مساء اليوم الأحد، بالإضافة إلى مسجد الفتاح العليم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات العامة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وتعد كاتدرائية ميلاد المسيح هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.​