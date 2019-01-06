اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي سحر نصر وخالد العناني

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، حيث يناقش الاجتماع ملفات التى تعمل عليها الوزارة، إاضافة إلى عرض تقرير عن الاكتشافات التى ظهرت مؤخرا.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لبحث الملفات التى تعمل عليها الوزارة، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.