​حدث ليلاً| ضابط وإمام مسجد ينقذان المئات من عمل إرهابي بمدينة نصر

القاهرة- (مصراوي):

تصوير- كريم أحمد:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها، انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بمحيط كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بمدينة نصر واستشهاد ضابط المفرقعات، والمطربة شرين ترد على اتهامها بالإساءة لمصر، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل عرضيا مغريا لبيع بيراميدز.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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