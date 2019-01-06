وزير الأوقاف عن استهداف كنيسة مدينة نصر: سندحر الإرهاب بكل قوة

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محاولة استهداف إحدى الكنائس بعزبة الهجانة، مشيدًا ببسالة ضابط الشرطة الشهيد الذي لقي ربه وهو يحاول تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من الكنيسة.

كانت عبوة قد انفجرت بمحيط كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة نصر، مساء السبت، أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة مدير إدارة المفرقعات وشرطي آخر، حسبما ذكر مصدر أمني لمصراوي في وقت سابق.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان اليوم، الله عز وجل أن يتقبل الضابط الشهيد في الشهداء والصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد وزير الأوقاف، بشجاعة زملاء الضابط الشهيد وتمنى لمن أصيب منهم الشفاء العاجل، وبقيام أحد رواد مسجد الحق المجاور للكنيسة بإبلاغ قوات الشرطة عن وجود الجسم الغريب الذي انفجر أثناء محاولة الضابط الشهيد تفكيكه في ضوء الفهم الصحيح للدين ولمفهوم المواطنة المتكافئة وأن أمن الوطن وأمن جميع أبنائه أمر غير قابل للتفرقة ولا للتجزئة.

وأكد جمعة، أن "هذه المحاولات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وصلابة وإصرارا على دحر الإرهاب والإرهابيين بقوة، ولنا أن نفخر بشرطتنا الوطنية وبقواتنا المسلحة الباسلة وبوحدتنا الوطنية، وبهذه الروح وتلك الوحدة نقهر الإرهاب والإرهابيين، غير أنه لا سبيل لنا سوى منتهى الحسم مع فلول الجماعات الإرهابية الضالة المارقة، وسائر المتعاونين أو المتعاطفين معها".