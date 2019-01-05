السيسي يبحث مع أمير الكويت تسوية الأزمات العربية سياسياً

القاهرة - مصراوي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع العربية والإقليمية، وذلك في ضوء التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية، حيث تم التوافق على مواصلة الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من الدول العربية سياسياً، بما يحفظ لهذه الشعوب مقدراتها وينهي معاناتها الإنسانية ويسهم في استعادة الاستقرار والأمن بها.

وخلال الاتصال، أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر والكويت على المستويين السياسي والشعبي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، ومؤكداً حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمير الكويت أشاد من جانبه بتميز العلاقات المصرية الكويتية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.