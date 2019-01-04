رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية -(فيديو)

كتب- إسلام ضيف:

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه سيناقش مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الإسكندرية الكرازة المرقسية، فتح قضية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتحديد موعد لمناقشته للتقدم بالقانون إلى الدولة.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، في حوار خاص لمصراوي -يُنشر غدًا- أنه يتوقع أن يدور حوار بين الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية خلال العام الحالي للتقدم بمقترح مشروع القانون.

وأشار زكي إلى أن هناك توافق حول المشروع إلى الآن بنسبة 95% من بنود القانون، وأن هناك اختلافات في قضايا الطلاق، كذلك قضية بطلان الزواج، والمواريث، والتبني.