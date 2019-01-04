رئيس الطائفة الإنجيلية: تقدمنا بطلب للحصول علی قطعة أرض بالعاصمة الإدارية- فيديو

كتب- إسلام ضيف:

كشف القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن تقدم الطائفة الإنجيلية بطلبٍ للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، لتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدراية الجديدة؛ لإنشاء الطائفة كنيسة كُبرى تتبعها.

وأضاف زكي، في حوار خاص لمصراوي -يُنشر لاحقًا- أن الطائفة بمصر تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء؛ لتخصيص أرض لإقامة كنيسة كُبرى بملحقاتها لخدمة الـ18 مذهب التابعين للكنيسة الإنجيلية بمصر، لافتًا إلى أن كان هناك قطعة أرض خُصصت للطائفة لكنها كانت صغيرة ولا تسمح باستيعاب عدد مذاهب الكنيسة.

وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالعاصمة الإدارية كمشروع، قائلًا: "لقد تم تحويل الصحراء إلى ذهب، الأراضي منذ أربعة سنوات كانت صحراء وتم تحويلها إلى ذهب، والمتر أصبح ما بين 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، متابعًا: "إحنا شايفيين إنجاز كبير، ودي نقلة مهمة لمصر".